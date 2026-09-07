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Tafsir: Al-Insán 76:28
Al-Insán
28
76:28
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ٢٨
نَّحْنُ خَلَقْنَـٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَـٰلَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٨
نَّحۡنُ
ﱒ
خَلَقۡنَٰهُمۡ
ﱓ
وَشَدَدۡنَآ
ﱔ
أَسۡرَهُمۡۖ
ﱕﱖ
وَإِذَا
ﱗ
شِئۡنَا
ﱘ
بَدَّلۡنَآ
ﱙ
أَمۡثَٰلَهُمۡ
ﱚ
تَبۡدِيلًا
ﱛ
٢٨
ﱜ
[No reconocen que] Yo los he creado y les he dado una constitución física fuerte, pero si quisiera podría sustituirlos por otros iguales.
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Al-Sa'di
Самым прекрасным образом Мы сложили их нервы, сосуды, сухожилия и одарили их зримыми и незримыми способностями. Мы сформировали их тела и наделили их возможностью совершать то, что они пожелают. Тот, кто сотворил их такими, способен и вернуть их к жизни после смерти, чтобы воздать каждому за его деяния. Тому, кто привел их в этот мир через столько стадий развития, не подобает оставить их без внимания, без повелений и запретов, без награды и наказания. Поэтому Он сказал, что когда пожелает, то взрастит людей еще раз в точно таком же виде. А произойдет это в День воскресения.