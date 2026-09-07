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Tafsir: Al-Insán 76:28
Al-Insán
28
76:28
نحن خلقناهم وشددنا اسرهم واذا شينا بدلنا امثالهم تبديلا ٢٨
نَّحْنُ خَلَقْنَـٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَـٰلَهُمْ تَبْدِيلًا ٢٨
نَّحۡنُ
ﱒ
خَلَقۡنَٰهُمۡ
ﱓ
وَشَدَدۡنَآ
ﱔ
أَسۡرَهُمۡۖ
ﱕﱖ
وَإِذَا
ﱗ
شِئۡنَا
ﱘ
بَدَّلۡنَآ
ﱙ
أَمۡثَٰلَهُمۡ
ﱚ
تَبۡدِيلًا
ﱛ
٢٨
ﱜ
[No reconocen que] Yo los he creado y les he dado una constitución física fuerte, pero si quisiera podría sustituirlos por otros iguales.
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السعدي Al-Sa'di
ثم استدل عليهم وعلى بعثهم بدليل عقلي، وهو دليل الابتداء،
فقال:
{ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ }
أي: أوجدناهم من العدم،
{ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ }
أي: أحكمنا خلقتهم بالأعصاب، والعروق، والأوتار، والقوى الظاهرة والباطنة، حتى تم الجسم واستكمل، وتمكن من كل ما يريده، فالذي أوجدهم على هذه الحالة، قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهم، والذي نقلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار، لا يليق به أن يتركهم سدى، لا يؤمرون، ولا ينهون، ولا يثابون، ولا يعاقبون،
ولهذا قال:
{ بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا }
أي: أنشأناكم للبعث نشأة أخرى، وأعدناكم بأعيانكم، وهم بأنفسهم أمثالهم.