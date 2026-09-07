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Tafsir: Al-Insán 76:27
Al-Insán
27
76:27
ان هاولاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ٢٧
إِنَّ هَـٰٓؤُلَآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًۭا ثَقِيلًۭا ٢٧
إِنَّ
ﱉ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱊ
يُحِبُّونَ
ﱋ
ٱلۡعَاجِلَةَ
ﱌ
وَيَذَرُونَ
ﱍ
وَرَآءَهُمۡ
ﱎ
يَوۡمٗا
ﱏ
ثَقِيلٗا
ﱐ
٢٧
ﱑ
Los que rechazan el Mensaje aman la vida efímera y dan la espalda a un día cargado de aflicción [en el que serán juzgados].
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السعدي Al-Sa'di
{ إِنَّ هَؤُلَاءِ }
أي: المكذبين لك أيها الرسول بعد ما بينت لهم الآيات، ورغبوا ورهبوا، ومع ذلك، لم يفد فيهم ذلك شيئا، بل لا يزالون يؤثرون،
{ الْعَاجِلَةَ }
ويطمئنون إليها،
{ وَيَذَرُونَ }
أي: يتركون العمل ويهملون
{ وَرَاءَهُمْ }
أي: أمامهم
{ يَوْمًا ثَقِيلًا }
وهو يوم القيامة، الذي مقداره خمسون ألف سنة مما تعدون،
وقال تعالى:
{ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ }
فكأنهم ما خلقوا إلا للدنيا والإقامة فيها.