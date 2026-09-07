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Tafsir: Al-Insán 76:26
Al-Insán
26
76:26
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ٢٦
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًۭا طَوِيلًا ٢٦
وَمِنَ
ﱁ
ٱلَّيۡلِ
ﱂ
فَٱسۡجُدۡ
ﱃ
لَهُۥ
ﱄ
وَسَبِّحۡهُ
ﱅ
لَيۡلٗا
ﱆ
طَوِيلًا
ﱇ
٢٦
ﱈ
Y por la noche prostérnate ante Él. Usa gran parte de la noche para glorificarlo.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ
] وه به شهویش سوجده بۆ خوای گهوره بهرهو شهونوێژ بۆ خوای گهوره بكه [
وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا (٢٦)
] وه زیكرو تهسبیحات و عیبادهتی خوای گهوره بكه له شهوگارێكی دوورو درێژدا.