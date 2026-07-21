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Al-Insán
26
76:26
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ٢٦
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًۭا طَوِيلًا ٢٦
وَمِنَ
ٱلَّيۡلِ
فَٱسۡجُدۡ
لَهُۥ
وَسَبِّحۡهُ
لَيۡلٗا
طَوِيلًا
٢٦
Y por la noche prostérnate ante Él. Usa gran parte de la noche para glorificarlo.
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَمِنَ ٱلَّیۡلِ فَٱسۡجُدۡ لَهُۥ﴾ يعني المغرب والعشاء ﴿وَسَبِّحۡهُ لَیۡلࣰا طَوِیلًا ٢٦﴾ صل التطوع فيه كما تقدم من ثلثيه أو نصفه أو ثلثه