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Al-Insán
25
76:25
واذكر اسم ربك بكرة واصيلا ٢٥
وَٱذْكُرِ ٱسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةًۭ وَأَصِيلًۭا ٢٥
وَٱذۡكُرِ
ٱسۡمَ
رَبِّكَ
بُكۡرَةٗ
وَأَصِيلٗا
٢٥
Y celebra el nombre de tu Señor por la mañana y por la tarde.
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العربية
Tafsir Ibn Kathir
" بكرة وأصيلا"
أي أول النهار وآخره.