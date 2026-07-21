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Al-Insán
24
76:24
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ٢٤
فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًۭا ٢٤
فَٱصۡبِرۡ
لِحُكۡمِ
رَبِّكَ
وَلَا
تُطِعۡ
مِنۡهُمۡ
ءَاثِمًا
أَوۡ
كَفُورٗا
٢٤
Espera pacientemente el juicio de tu Señor y no obedezcas al pecador desagradecido.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ
] تۆ ئارام بگره لهبهر قهزاو بڕیاری خوای گهورهدا [
وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (٢٤)
] وه تۆ گوێڕایهڵی كافران مهكه كه زۆر تاوانبارن له كردهوهدا وه كافرن به دڵ.