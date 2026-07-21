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76:24
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا ٢٤
فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًۭا ٢٤

٢٤

Espera pacientemente el juicio de tu Señor y no obedezcas al pecador desagradecido.
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