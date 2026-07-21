Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Al-Insán
22
76:22
ان هاذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا ٢٢
إِنَّ هَـٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءًۭ وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ٢٢
إِنَّ
هَٰذَا
كَانَ
لَكُمۡ
جَزَآءٗ
وَكَانَ
سَعۡيُكُم
مَّشۡكُورًا
٢٢
[Y se les dirá:] “Esta es la recompensa. Su esfuerzo ha sido aceptado [por Dios]”.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً
] پێیان دهوترێت ئهمه ئهجرو پاداشته بۆ ئێوهو خوای گهوره پاداشتى دانهوه [
وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (٢٢)
] ههوڵ و تێكۆشانتان له دونیادا ئێستا پاداشتهكهیتان وهرگرت لهسهر زۆر و كهمی سوپاسكراون، وه لهسهر كهم پاداشتى زۆرتان وهرگرت.