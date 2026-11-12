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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Insán Ayah 2
Al-Insán
2
76:2
انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ٢
إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍۢ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَـٰهُ سَمِيعًۢا بَصِيرًا ٢
إِنَّا
ﲷ
خَلَقۡنَا
ﲸ
ٱلۡإِنسَٰنَ
ﲹ
مِن
ﲺ
نُّطۡفَةٍ
ﲻ
أَمۡشَاجٖ
ﲼ
نَّبۡتَلِيهِ
ﲽ
فَجَعَلۡنَٰهُ
ﲾ
سَمِيعَۢا
ﲿ
بَصِيرًا
ﳀ
٢
ﳁ
Creé al ser humano de un óvulo fecundado para ponerlo a prueba. Lo agracié con el oído y la vista.
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