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Al-Insán
19
76:19
۞ ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لولوا منثورا ١٩
۞ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌۭ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًۭا مَّنثُورًۭا ١٩
۞ وَيَطُوفُ
عَلَيۡهِمۡ
وِلۡدَٰنٞ
مُّخَلَّدُونَ
إِذَا
رَأَيۡتَهُمۡ
حَسِبۡتَهُمۡ
لُؤۡلُؤٗا
مَّنثُورٗا
١٩
Rondarán entre los creyentes, sirvientes de juventud eterna. Si los vieras creerías que son perlas esparcidas.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ
] وه منداڵانێك له بهههشتدا بهسهریاندا ئهگهڕێن و خزمهتیان ئهكهن كه نهمرن، نه پیر ئهبن نه تهمهنیان زیادو كهم ئهكات [
إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا (١٩)
] كاتێك كه بیانبینی له زۆرى و جوانی و جلو بهرگ و ڕازاوهییاندا وا ئهزانی ئهمانه مرواری بڵاون كه بڵاو بوونهتهوهو خزمهتی بهههشتییهكان ئهكهن.