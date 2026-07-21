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Al-Insán
18
76:18
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨
عَيۡنٗا
فِيهَا
تُسَمَّىٰ
سَلۡسَبِيلٗا
١٨
extraída de una fuente del Paraíso, dulce y siempre accesible[1].
1
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Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا (١٨)
] وه ئهو زهنجهبیلهیش سهرچاوهو كانیهكهو ههڵئهقوڵێ له بهههشتدا كه پێی ئهووترێ: (سهلسهبیل)، وه بۆیه پێی ئهووترێ: (سهلسهبیل) لهبهر ئهوهی زۆر بهخێرایی دێت وه زۆر به سووكی و به ئاسانی ئهچێته خوارهوه كاتێك كه ئهیخۆنهوهو هیچ ئازاریان نادات و له گهروویاندا به خۆشی و ئاسانی و سووكی ئهچێته خوارهوه.