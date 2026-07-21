Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
76:17
ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا ١٧
وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًۭا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١٧

١٧

Les servirán en copas aromatizadas una bebida con jengibre
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.