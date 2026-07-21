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Al-Insán
14
76:14
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ١٤
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًۭا ١٤
وَدَانِيَةً
عَلَيۡهِمۡ
ظِلَٰلُهَا
وَذُلِّلَتۡ
قُطُوفُهَا
تَذۡلِيلٗا
١٤
Estarán cubiertos por una sombra cercana y fresca de árboles, cuyos frutos serán fáciles de alcanzar.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَدَانِیَةً﴾ قريبة عطف على محل لا يرون أي غير رائين ﴿عَلَیۡهِمۡ﴾ منهم ﴿ظِلَـٰلُهَا﴾ شجرها ﴿وَذُلِّلَتۡ قُطُوفُهَا تَذۡلِیلࣰا ١٤﴾ أدنيت ثمارها فينالها القائم والقاعد والمضطجع