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76:14
ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ١٤
وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَـٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًۭا ١٤

١٤

Estarán cubiertos por una sombra cercana y fresca de árboles, cuyos frutos serán fáciles de alcanzar.
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