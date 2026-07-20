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Al-Insán
11
76:11
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ١١
فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةًۭ وَسُرُورًۭا ١١
فَوَقَىٰهُمُ
ٱللَّهُ
شَرَّ
ذَٰلِكَ
ٱلۡيَوۡمِ
وَلَقَّىٰهُمۡ
نَضۡرَةٗ
وَسُرُورٗا
١١
Pero Dios los preservará del mal de ese día y los llenará de esplendor y alegría.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ
] خوای گهورهش لهبهر ئیمان و چاكه كردنهكهیان له شهڕو سزای ئهو ڕۆژه پاراستیانی {ههندێك له نازو نیعمهتهكانى بهههشت} [
وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (١١)
] وه دڵی خۆش كردوون و ڕووی جوان كردوون لهبهر ئهوهی كه دڵ خۆشبوو ڕوویش گهشاوهو جوان ئهبێت و پێوهی دیاره، وهكو پێغهمبهری خوا -
صلی الله علیه وسلم
- كه دڵی خۆش بوایه ڕووی پیرۆزی ئهدرهوشایهوه وهكو پارچهیهك له مانگ دهرئهكهوت.