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76:11
فوقاهم الله شر ذالك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا ١١
فَوَقَىٰهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّىٰهُمْ نَضْرَةًۭ وَسُرُورًۭا ١١

١١

Pero Dios los preservará del mal de ese día y los llenará de esplendor y alegría.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.