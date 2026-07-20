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Al-Insán
10
76:10
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ١٠
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا ١٠
إِنَّا
نَخَافُ
مِن
رَّبِّنَا
يَوۡمًا
عَبُوسٗا
قَمۡطَرِيرٗا
١٠
Tenemos temor de que nuestro Señor nos castigue el día [del Juicio que será] terrible y penoso”.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا
] ئێمه بۆیه ئهم كاره چاكانه دهكهین چونكه له خوای گهوره ئهترسێین له ڕۆژێك كه ڕۆژی قیامهته كه ڕۆژێكی زۆر تهسك و تهنگ و سهخته [
قَمْطَرِيرًا (١٠)
] وه ڕۆژێكی زۆر درێژه كه تیایدا لهو ڕۆژهدا ڕووهكان گرژ ئهبن وه خهم و خهفهت دایانئهپۆشێت، بهڵكو خواى گهوره لهو رۆژهدا رهحممان پێ بكات.