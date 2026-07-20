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76:10
انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا ١٠
إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًۭا قَمْطَرِيرًۭا ١٠

١٠

Tenemos temor de que nuestro Señor nos castigue el día [del Juicio que será] terrible y penoso”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.