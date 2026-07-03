(Только) Он [Аллах] – Тот, Кто ниспослал тебе (о, Мухаммад) Писание [Коран]. В нем есть аяты с однозначным смыслом [ясные и очевидные по смыслу [[Примеры таких аятов: "Скажи: "Он – Аллах – один,..."", аяты о запрещенном и дозволенном, аяты о границах, установленных Аллахом, аяты о видах поклонений,...]]], которые являются Главной Книгой [главной ее частью], и (есть и) другие (аяты) – с многозначным смыслом [аят, который может истолковываться по разному] [[Примеры аятов с многозначным смыслом: "Алиф, лям, мим", "...Ведь Мессия, Ииса, сын Марьям, – только посланник Аллаха и Его слово, которое Он бросил Марьям, и дух от Него...." ("Женщины", 171). При толковании иносказательного аята смысл определяется только в связи с ясно изложенными аятами.]]. Что же касается тех, в сердцах которых (есть) уклонение (от истины), – то они следуют за тем, что в нем сходно [за аятами с многозначным смыслом], желая (посеять среди верующих) смуту [сомнения] и желая толкования этого (которое соответствует их ложному пути). Но не знает его толкования [точного толкования аятов с многозначным смыслом] никто, кроме Аллаха. И твердые в знаниях [обладающие убежденностью] говорят: «Мы уверовали в него [в Коран]; все [все аяты] – от нашего Господа». Но внимают (увещаниям) [получают пользу от этого] только обладатели (здравого) разума!