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003

3. Sura Al-Imrán

La Familia de Imrán

Lee y escucha la Sura Al-Imrán Con traducción, tafsir, recitación en audio, significado palabra por palabra y transliteración. Traducción por Dr. Mustafa Khattab.

En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
3:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
Alif-Lãm-Mĩm.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.