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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Hadíd Ayah 9
Al-Hadíd
9
57:9
هو الذي ينزل على عبده ايات بينات ليخرجكم من الظلمات الى النور وان الله بكم لرءوف رحيم ٩
هُوَ ٱلَّذِى يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِۦٓ ءَايَـٰتٍۭ بَيِّنَـٰتٍۢ لِّيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَـٰتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌۭ رَّحِيمٌۭ ٩
هُوَ
ﲢ
ٱلَّذِي
ﲣ
يُنَزِّلُ
ﲤ
عَلَىٰ
ﲥ
عَبۡدِهِۦٓ
ﲦ
ءَايَٰتِۭ
ﲧ
بَيِّنَٰتٖ
ﲨ
لِّيُخۡرِجَكُم
ﲩ
مِّنَ
ﲪ
ٱلظُّلُمَٰتِ
ﲫ
إِلَى
ﲬ
ٱلنُّورِۚ
ﲭﲮ
وَإِنَّ
ﲯ
ٱللَّهَ
ﲰ
بِكُمۡ
ﲱ
لَرَءُوفٞ
ﲲ
رَّحِيمٞ
ﲳ
٩
ﲴ
Él es Quien desciende a Su siervo signos evidentes para extraerlos de las tinieblas a la luz. Dios es con ustedes Compasivo, Misericordioso.
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid no está disponible para el verso actual.