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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Hadíd Ayah 7
Al-Hadíd
7
57:7
امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير ٧
ءَامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَأَنفِقُوا۟ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَأَنفَقُوا۟ لَهُمْ أَجْرٌۭ كَبِيرٌۭ ٧
ءَامِنُواْ
ﲁ
بِٱللَّهِ
ﲂ
وَرَسُولِهِۦ
ﲃ
وَأَنفِقُواْ
ﲄ
مِمَّا
ﲅ
جَعَلَكُم
ﲆ
مُّسۡتَخۡلَفِينَ
ﲇ
فِيهِۖ
ﲈﲉ
فَٱلَّذِينَ
ﲊ
ءَامَنُواْ
ﲋ
مِنكُمۡ
ﲌ
وَأَنفَقُواْ
ﲍ
لَهُمۡ
ﲎ
أَجۡرٞ
ﲏ
كَبِيرٞ
ﲐ
٧
ﲑ
Crean en Dios y en Su Mensajero. Hagan caridad de los bienes de los que Él los ha hecho responsables. Quienes hayan creído y hecho caridades recibirán una gran recompensa.
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