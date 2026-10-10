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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Hadíd Ayah 10
Al-Hadíd
10
57:10
وما لكم الا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والارض لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولايك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير ١٠
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَـٰتَلَ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةًۭ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُوا۟ مِنۢ بَعْدُ وَقَـٰتَلُوا۟ ۚ وَكُلًّۭا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌۭ ١٠
وَمَا
ﲵ
لَكُمۡ
ﲶ
أَلَّا
ﲷ
تُنفِقُواْ
ﲸ
فِي
ﲹ
سَبِيلِ
ﲺ
ٱللَّهِ
ﲻ
وَلِلَّهِ
ﲼ
مِيرَٰثُ
ﲽ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ
ﲾ
وَٱلۡأَرۡضِۚ
ﲿﳀ
لَا
ﳁ
يَسۡتَوِي
ﳂ
مِنكُم
ﳃ
مَّنۡ
ﳄ
أَنفَقَ
ﳅ
مِن
ﳆ
قَبۡلِ
ﳇ
ٱلۡفَتۡحِ
ﳈ
وَقَٰتَلَۚ
ﳉﳊ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﳋ
أَعۡظَمُ
ﳌ
دَرَجَةٗ
ﳍ
مِّنَ
ﳎ
ٱلَّذِينَ
ﳏ
أَنفَقُواْ
ﳐ
مِنۢ
ﳑ
بَعۡدُ
ﳒ
وَقَٰتَلُواْۚ
ﳓﳔ
وَكُلّٗا
ﳕ
وَعَدَ
ﳖ
ٱللَّهُ
ﳗ
ٱلۡحُسۡنَىٰۚ
ﳘﳙ
وَٱللَّهُ
ﳚ
بِمَا
ﳛ
تَعۡمَلُونَ
ﳜ
خَبِيرٞ
ﳝ
١٠
ﳞ
¿Qué les sucede que no aportan a la causa de Dios, siendo que los cielos y la Tierra Le pertenecen a Él? No son iguales quienes hayan aportado y combatido antes de la liberación
1
. Ellos tendrán un rango mayor que quienes hayan aportado y combatido después de la liberación. Pero a todos les ha prometido Dios una hermosa recompensa. Dios está bien informado de cuanto hacen.
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