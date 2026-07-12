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1:6
اهدنا الصراط المستقيم ٦
ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ٦

٦

¡Guíanos por el camino recto!
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.