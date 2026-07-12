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1:4
مالك يوم الدين ٤
مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ٤

٤

Soberano absoluto del Día del Juicio Final,
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.