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1:2
الحمد لله رب العالمين ٢
ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ ٢

٢

Todas las alabanzas son para Dios, Señor[1] de todo cuanto existe, 1
Tafsires
Lecciones
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