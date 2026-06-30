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Al-Fátiha
1
1:1
بسم الله الرحمان الرحيم ١
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١
بِسۡمِ
ٱللَّهِ
ٱلرَّحۡمَٰنِ
ٱلرَّحِيمِ
١
En el nombre de Dios[1], el Compasivo con toda la creación, el Misericordioso con los creyentes[2].
1
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