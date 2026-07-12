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001

1. Al-Fátiha

La Apertura

1:1
بسم الله الرحمان الرحيم ١
بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ ١

١

En el nombre de Dios[1], el Compasivo con toda la creación, el Misericordioso con los creyentes[2]. 1
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.