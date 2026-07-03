Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
002

2. Sura Al-Báqara

La Vaca

Lee y escucha la Sura Al-Báqara Con traducción, tafsir, recitación en audio, significado palabra por palabra y transliteración. Traducción por Khawaja Mirof & Khawaja Mir.

En el nombre de Alá, el Compasivo, el Misericordioso.
2:1
الم ١
الٓمٓ ١
١
  Алиф. Лом. Мим. Ин гуна ҳарфҳо, ҳарфҳои муқаттаъаанд1, дар аввали сураҳо меоянд. Дар ин ишораест ба эъҷози Қуръон ва ҳуҷҷат овардан бар мушрикон. Ин ба он далолат мекунад, ки арабҳо мисли ин гуна ваҳйи илоҳӣ овардан натавонанд.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.