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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Báqara Ayah 84
Al-Báqara
84
2:84
واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون ٨٤
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـٰقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَـٰرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٨٤
وَإِذۡ
ﱁ
أَخَذۡنَا
ﱂ
مِيثَٰقَكُمۡ
ﱃ
لَا
ﱄ
تَسۡفِكُونَ
ﱅ
دِمَآءَكُمۡ
ﱆ
وَلَا
ﱇ
تُخۡرِجُونَ
ﱈ
أَنفُسَكُم
ﱉ
مِّن
ﱊ
دِيَٰرِكُمۡ
ﱋ
ثُمَّ
ﱌ
أَقۡرَرۡتُمۡ
ﱍ
وَأَنتُمۡ
ﱎ
تَشۡهَدُونَ
ﱏ
٨٤
ﱐ
Y [recuerden] cuando celebré un pacto con ustedes: “No derramarán su sangre
1
ni se expulsarán de sus hogares”, lo aceptaron y fueron testigos de ello.
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