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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Báqara Ayah 82
Al-Báqara
82
2:82
والذين امنوا وعملوا الصالحات اولايك اصحاب الجنة هم فيها خالدون ٨٢
وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلْجَنَّةِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ٨٢
وَٱلَّذِينَ
ﲛ
ءَامَنُواْ
ﲜ
وَعَمِلُواْ
ﲝ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﲞ
أُوْلَٰٓئِكَ
ﲟ
أَصۡحَٰبُ
ﲠ
ٱلۡجَنَّةِۖ
ﲡﲢ
هُمۡ
ﲣ
فِيهَا
ﲤ
خَٰلِدُونَ
ﲥ
٨٢
ﲦ
Pero en cambio, quienes hayan creído y obrado rectamente serán los moradores del Paraíso, donde vivirán eternamente.
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