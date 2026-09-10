Всевышний вынес общий приговор, касающийся не только людей Писания, но и остальных грешников. Это приговор окончательный, он разрушает пустые мечты и безосновательные утверждения нечестивцев о том, кого постигнет погибель, а кто обретет спасение. Их утверждения далеки от истины: вечными обитателями Преисподней окажутся грешники, которые приобрели зло и окружены своими грехами. Слово сеййиат ‘зло’, которое находится в неопределенном состоянии в условном предложении, распространяется на многобожие и на все остальные грехи, однако под ним следует понимать только многобожие, поскольку далее говорится, что эти грешники окружены своими грехами. Находясь в окружении грехов, они не могут обрести спасение, а это случается только с многобожниками. Если же человек обладает верой, то грехи не могут окружить его со всех сторон. Опираясь на это откровение, хариджиты утверждают, что всякий ослушник является неверующим, однако в действительности это откровение является доводом против них, поскольку совершенно очевидно, что в нем говорится о многобожии. Всякий раз, когда приверженцы ошибочных воззрений пытаются обосновать свою ложь посредством коранических аятов или достоверных хадисов, эти священные тексты оказываются доводами против них.