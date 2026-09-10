После упоминания о скверных деяниях людей Писания Всевышний Аллах поведал о том, что они считают себя праведниками и убеждены в том, что они непременно спасутся от наказания Аллаха и получат щедрую награду. Они считают, что если даже они окажутся в Преисподней, то огонь коснется их всего на несколько дней, пересчитать которые можно будет на пальцах. Они не только совершают грехи, но и чувствуют себя в полной безопасности. Однако их утверждения совершенно безосновательны, и поэтому Всевышний Аллах опроверг их и велел Своему посланнику сказать: «О люди Писания! Неужели вы заключили завет с Аллахом, по которому вы обязаны уверовать в своего Господа и Его посланников и повиноваться Ему? Если это правда, то верные этому завету праведники непременно обретут спасение, ведь обещание Аллаха непреложно и неизменно. Но, может быть, вы всего лишь приписываете Аллаху то, чего совершенно не знаете?» Всевышний сообщил, что утверждениям людей Писания можно дать одну из двух оценок - третьей не дано. Если они действительно заключили завет с Аллахом и верны этому завету, то их утверждения правдивы. Но если они возводят на Аллаха навет, то их лживые утверждения обрекают их на еще более чудовищное наказание и бесчестие. Однако поступки людей Писания не позволяют им надеяться на завет с Аллахом, ведь они отвергли многих пророков и даже убили некоторых из них, уклонились от повиновения Аллаху и нарушили данные обещания. Это означает, что они измышляют ложь и возводят навет на Аллаха, не обладая достоверными знаниями. А ведь известно, что клевета на Аллаха - это один из величайших грехов и тягчайших преступлений.