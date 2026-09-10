Израильтяне сказали пророку: «Попроси своего Господа сообщить нам возраст этой коровы». Муса сообщил им, что корова не должна быть старой или очень молодой, поскольку Аллах повелел зарезать корову среднего возраста. А затем он приказал им оставить пререкания и выполнить Божью волю. Тогда они сказали ему: «Теперь попроси своего Господа сообщить нам цвет коровы». Муса сказал, что Аллах приказывает зарезать совершенно желтую корову, цвет которой доставляет радость тем, кто взирает на нее. Израильтяне снова сказали ему: «Попроси своего Господа еще раз разъяснить нам, какую же корову мы должны зарезать. Все они кажутся нам одинаковыми, и мы не можем понять, что мы должны делать. Если Аллаху будет угодно, то мы поступим правильно». Тогда святой пророк сказал: «Аллах велит вам зарезать корову, которую не принуждают униженно пахать землю и орошать ниву, которая не имеет пороков и освобождена от непосильного труда. Она совершенно желтая, поскольку на ней нет никаких пятен и отметин». Израильтяне сказали: «Вот теперь ты разъяснил истину, как следует!» Эти слова свидетельствовали об их невежестве, ведь святой пророк с самого начала говорил им правду. Они могли зарезать любую корову, чтобы добиться желаемого, однако они стали задавать многочисленные вопросы, и Аллах усложнил их задачу. И если бы они не сказали: «Если будет угодно Аллаху», - то они не смогли бы найти ту корову, которую искали. Но им удалось найти корову, обладающую перечисленными выше качествами, и они зарезали ее, хотя были близки к тому, чтобы не сделать этого.