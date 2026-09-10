{قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول} مذللة بالعمل، يقال: رجل ذلول بين الذل، ودابة ذلول بينة الذل. {تثير الأرض} تقلبها للزراعة. {ولا تسقي الحرث} أي ليست بساقية. {مسلمة} بريئة من العيوب. {لا شية فيها} لا لون لها سوى لون جميع جلدها، قال عطاء: "لاعيب فيهه". وقال مجاهد: "لا بياض فيها ولا سواد". {قالوا الآن جئت بالحق} أي بالبيان التام الشافي الذي لا إشكال فيه، وطلبوها فلم يجدوا بكمال وصفها إلا مع الفتى فاشتروها بملء مسكها ذهباً. {فذبحوها وما كادوا يفعلون} من غلاء ثمنها، وقال محمد بن كعب: "وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافها". وقيل: "وما كادوا يفعلون" من شدة اضطرابهم واختلافهم فيها.