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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Báqara Ayah 70
Al-Báqara
70
2:70
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقر تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون ٧٠
قَالُوا۟ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِىَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَـٰبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ٧٠
قَالُواْ
ﱁ
ٱدۡعُ
ﱂ
لَنَا
ﱃ
رَبَّكَ
ﱄ
يُبَيِّن
ﱅ
لَّنَا
ﱆ
مَا
ﱇ
هِيَ
ﱈ
إِنَّ
ﱉ
ٱلۡبَقَرَ
ﱊ
تَشَٰبَهَ
ﱋ
عَلَيۡنَا
ﱌ
وَإِنَّآ
ﱍ
إِن
ﱎ
شَآءَ
ﱏ
ٱللَّهُ
ﱐ
لَمُهۡتَدُونَ
ﱑ
٧٠
ﱒ
Dijeron: “Pide a tu Señor para que nos indique cómo es, porque todas las vacas nos parecen iguales; y si Dios quiere seremos de los que siguen la guía”.
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