[ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ] وتیان: ئهی موسی داوا له پهروهردگارت بكه بۆمان ڕوون بكاتهوه چۆن مانگایهك بێ [ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ ] ئهگهر سهرهتا ههر مانگایهكیان بگرتایهو سهریان بڕیبایه ئهبوو، بهڵام خۆیان لهسهر خۆیان قورس و گرانیان كرد خوای گهوره مهرجی بۆیان دانا كه ئهفهرمووێ: مانگایهك بێت كه زۆر پیر نهبێت وه زۆر بچووكیش نهبێت كه نهزابێت و سكی نهكرد بێت [ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ] بهڵكو مام ناوهند بێ واته سكێ دوانی كردبێت [ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ (٦٨) ] دهی ئهوهی كه خوای گهوره ئهمرتان پێ ئهكات ئهمری خوای گهوره جێبهجێ بكهن، دیسان جێبهجێیان نهكردو لهسهر خۆیان قورستریان كرد.