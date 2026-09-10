﴿وَإِذۡ قُلۡتُمۡ یَـٰمُوسَىٰ لَن نَّصۡبِرَ عَلَىٰ طَعَامࣲ﴾ أي نوع ﴿وَ ٰحِدࣲ﴾ وَهُوَ الْمَنّ وَالسَّلْوَى ﴿فَٱدۡعُ لَنَا رَبَّكَ یُخۡرِجۡ لَنَا﴾ شَيْئًا ﴿مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ مِنۢ﴾ لِلْبَيَانِ ﴿بَقۡلِهَا وَقِثَّاۤىِٕهَا وَفُومِهَا﴾ حِنْطَتهَا ﴿وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَاۖ قَالَ﴾ لَهُمْ مُوسَى ﴿أَتَسۡتَبۡدِلُونَ ٱلَّذِی هُوَ أَدۡنَىٰ﴾ أَخَسّ ﴿بِٱلَّذِی هُوَ خَیۡرٌۚ﴾ أَشْرَف أَتَأْخُذُونَهُ بَدَله وَالْهَمْزَة لِلْإِنْكَارِ فَأَبَوْا أَنْ يَرْجِعُوا فَدَعَا اللَّه تَعَالَى فَقَالَ تَعَالَى ﴿ٱهۡبِطُوا۟﴾ انْزِلُوا ﴿مِصۡرࣰا﴾ مِنْ الْأَمْصَار ﴿فَإِنَّ لَكُم﴾ فِيهِ ﴿مَّا سَأَلۡتُمۡۗ﴾ مِنْ النَّبَات ﴿وَضُرِبَتۡ﴾ جُعِلَتْ ﴿عَلَیۡهِمُ ٱلذِّلَّةُ﴾ الذُّلّ وَالْهَوَان ﴿وَٱلۡمَسۡكَنَةُ﴾ أَيْ أَثَر الْفَقْر مِنْ السُّكُون وَالْخِزْي فَهِيَ لَازِمَة لَهُمْ وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاء لُزُوم الدِّرْهَم الْمَضْرُوب لِسِكَّتِهِ ﴿وَبَاۤءُو﴾ رَجَعُوا ﴿بِغَضَبࣲ مِّنَ ٱللَّهِۗ ذَ ٰلِكَ﴾ أَيْ الضَّرْب وَالْغَضَب ﴿بِأَنَّهُمۡ﴾ أَيْ بِسَبَبِ أَنَّهُمْ ﴿كَانُوا۟ یَكۡفُرُونَ بِـَٔایَـٰتِ ٱللَّهِ وَیَقۡتُلُونَ ٱلنَّبِیِّـۧنَ﴾ كَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى ﴿بِغَیۡرِ ٱلۡحَقِّۗ﴾ أَيْ ظُلْمًا ﴿ذَ ٰلِكَ بِمَا عَصَوا۟ وَّكَانُوا۟ یَعۡتَدُونَ ٦١﴾ يَتَجَاوَزُونَ الْحَدّ فِي الْمَعَاصِي وَكَرَّرَهُ لِلتَّأْكِيدِ