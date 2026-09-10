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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Báqara Ayah 60
Al-Báqara
60
2:60
۞ واذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين ٦٠
۞ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِۦ فَقُلْنَا ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ۖ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًۭا ۖ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍۢ مَّشْرَبَهُمْ ۖ كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا۟ فِى ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٦٠
۞ وَإِذِ
ﱪ ﱫ
ٱسۡتَسۡقَىٰ
ﱬ
مُوسَىٰ
ﱭ
لِقَوۡمِهِۦ
ﱮ
فَقُلۡنَا
ﱯ
ٱضۡرِب
ﱰ
بِّعَصَاكَ
ﱱ
ٱلۡحَجَرَۖ
ﱲﱳ
فَٱنفَجَرَتۡ
ﱴ
مِنۡهُ
ﱵ
ٱثۡنَتَا
ﱶ
عَشۡرَةَ
ﱷ
عَيۡنٗاۖ
ﱸﱹ
قَدۡ
ﱺ
عَلِمَ
ﱻ
كُلُّ
ﱼ
أُنَاسٖ
ﱽ
مَّشۡرَبَهُمۡۖ
ﱾﱿ
كُلُواْ
ﲀ
وَٱشۡرَبُواْ
ﲁ
مِن
ﲂ
رِّزۡقِ
ﲃ
ٱللَّهِ
ﲄ
وَلَا
ﲅ
تَعۡثَوۡاْ
ﲆ
فِي
ﲇ
ٱلۡأَرۡضِ
ﲈ
مُفۡسِدِينَ
ﲉ
٦٠
ﲊ
Y [recuerden] cuando Moisés rogó a su Señor agua para que bebiera su pueblo, le dije: “¡Golpea la roca con tu bastón!” Entonces brotaron de ella doce manantiales, y supo cada tribu en cual debía beber [y les dije:] “Coman y beban del sustento de Dios, y no abusen en la Tierra corrompiéndola”.
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