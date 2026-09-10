[ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ ] كاتێك كه ئاو نهبوو باران نهبوو موسی صلی الله علیه وسلم داوای باران بارینی له خوای گهوره كرد بۆ قهومهكهی [ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ] وتمان: ئهو گۆچانهی كه بهدهستهوهیه بیكێشه بهو بهردهدا [ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ] كه له بهردهكهی دا وهكو موعجیزهیهك دوانزه كانی لێ ههڵقوڵا لهبهر ئهوهی خۆیان دوانزه هۆز بوون [ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ ] وه ههر یهكێك لهو هۆزانه شوێنی ئاو خواردنی خۆیان زانی [ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ ] بخۆن و بخۆنهوه لهو ڕزقهی خوای گهوره پێی بهخشیوون: له گهزۆو باڵندهكهو لهو ئاوهی كه ههڵقوڵاوه [ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٦٠) ] بهڵام لهسهر زهویدا ئاشووب و فهساد مهنێنهوهو ئاشووب مهگێڕن.