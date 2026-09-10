﴿وَ﴾ اذكر ﴿إِذِ ٱسۡتَسۡقَىٰ مُوسَىٰ﴾ أَيْ طَلَبَ السُّقْيَا ﴿لِقَوۡمِهِۦ﴾ وَقَدْ عَطِشُوا فِي التِّيه ﴿فَقُلۡنَا ٱضۡرِب بِّعَصَاكَ ٱلۡحَجَرَۖ﴾ وَهُوَ الَّذِي فَرَّ بِثَوْبِهِ خَفِيف مُرَبَّع كَرَأْسِ الرَّجُل رُخَام أَوْ كَذَّان فَضَرَبَهُ ﴿فَٱنفَجَرَتۡ﴾ انْشَقَّتْ وَسَالَتْ ﴿مِنۡهُ ٱثۡنَتَا عَشۡرَةَ عَیۡنࣰاۖ﴾ بِعَدَدِ الْأَسْبَاط ﴿قَدۡ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسࣲ﴾ سَبْط مِنْهُمْ ﴿مَّشۡرَبَهُمۡۖ﴾ مَوْضِع شُرْبهمْ فَلَا يَشْرَكهُمْ فِيهِ غَيْرهمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ﴿كُلُوا۟ وَٱشۡرَبُوا۟ مِن رِّزۡقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡثَوۡا۟ فِی ٱلۡأَرۡضِ مُفۡسِدِینَ ٦٠﴾ حَال مُؤَكِّدَة لِعَامِلِهَا مِنْ عَثِيَ بِكَسْرِ الْمُثَلَّثَة أَفْسَدَ