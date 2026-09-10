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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Báqara Ayah 59
Al-Báqara
59
2:59
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ٥٩
فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِى قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ رِجْزًۭا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُوا۟ يَفْسُقُونَ ٥٩
فَبَدَّلَ
ﱗ
ٱلَّذِينَ
ﱘ
ظَلَمُواْ
ﱙ
قَوۡلًا
ﱚ
غَيۡرَ
ﱛ
ٱلَّذِي
ﱜ
قِيلَ
ﱝ
لَهُمۡ
ﱞ
فَأَنزَلۡنَا
ﱟ
عَلَى
ﱠ
ٱلَّذِينَ
ﱡ
ظَلَمُواْ
ﱢ
رِجۡزٗا
ﱣ
مِّنَ
ﱤ
ٱلسَّمَآءِ
ﱥ
بِمَا
ﱦ
كَانُواْ
ﱧ
يَفۡسُقُونَ
ﱨ
٥٩
ﱩ
Pero los injustos cambiaron por otras las palabras que se les había ordenado decir, y [por eso] hice descender sobre los injustos un castigo del cielo por haber obrado con maldad.
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