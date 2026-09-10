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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Báqara Ayah 57
Al-Báqara
57
2:57
وظللنا عليكم الغمام وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولاكن كانوا انفسهم يظلمون ٥٧
وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا۟ مِن طَيِّبَـٰتِ مَا رَزَقْنَـٰكُمْ ۖ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَـٰكِن كَانُوٓا۟ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٧
وَظَلَّلۡنَا
ﲱ
عَلَيۡكُمُ
ﲲ
ٱلۡغَمَامَ
ﲳ
وَأَنزَلۡنَا
ﲴ
عَلَيۡكُمُ
ﲵ
ٱلۡمَنَّ
ﲶ
وَٱلسَّلۡوَىٰۖ
ﲷﲸ
كُلُواْ
ﲹ
مِن
ﲺ
طَيِّبَٰتِ
ﲻ
مَا
ﲼ
رَزَقۡنَٰكُمۡۚ
ﲽﲾ
وَمَا
ﲿ
ظَلَمُونَا
ﳀ
وَلَٰكِن
ﳁ
كَانُوٓاْ
ﳂ
أَنفُسَهُمۡ
ﳃ
يَظۡلِمُونَ
ﳄ
٥٧
ﳅ
Y extendí nubes sobre ustedes [para que les dieran sombra], y les envié el maná y las codornices [y les dije:] “Coman de las cosas buenas que les he provisto”; pero no Me causaron perjuicio alguno [con sus transgresiones], sino que fueron injustos consigo mismos.
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