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Al-Báqara
5
2:5
اولايك على هدى من ربهم واولايك هم المفلحون ٥
أُو۟لَـٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًۭى مِّن رَّبِّهِمْ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥
أُوْلَٰٓئِكَ
عَلَىٰ
هُدٗى
مِّن
رَّبِّهِمۡۖ
وَأُوْلَٰٓئِكَ
هُمُ
ٱلۡمُفۡلِحُونَ
٥
Ésos son los que están en la guía de su Señor y serán los bienaventurados.
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Al-Sa'di
Праведники, обладающие перечисленными выше похвальными качествами, следуют верному руководству от их Господа. Слово худа ‘верное руководство’ использовано без определенного артикля, что подчеркивает величие избранного ими пути. Какое вообще руководство может быть величественнее того, благодаря которому человек исповедует здоровые воззрения и совершает правильные деяния? Только такое руководство по праву можно назвать истинным, тогда как все остальное является не более чем заблуждением. Следует отметить, что при упоминании верного руководства Всевышний Аллах использовал предлог ‘аля, подчеркивающий высокое положение, тогда как при упоминании заблуждения используется предлог фи, подчеркивающий в данном случае погружение. Всевышний сказал: «Воистину, одни из нас либо на прямом пути, либо в очевидном заблуждении» (34:24). Это объясняется тем, что верное руководство превозносит того, кто придерживается его, а заблуждение унижает того, кто увязает в нем. Затем Всевышний Аллах сообщил, что богобоязненные праведники непременно обретут успех. Это означает, что они добьются всего заветного и желанного и спасутся от всего страшного и неприятного. Аллах подчеркнул, что они будут единственными преуспевшими, поскольку их дорога является единственной дорогой, ведущей к преуспеянию, тогда как все остальные дороги обрекают человека на злосчастье, погибель и убыток. Именно поэтому после упоминания о качествах истинных верующих Всевышний Аллах поведал о качествах неверующих, которые отстаивают свое неверие и упрямо сопротивляются Его посланнику, да благословит его Аллах и приветствует.