[ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا ] شهیتان تووشی زهلهو تاوانی كردن [ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ] وه دهری كردن له ژیانی خۆشی بهههشت بهوهی كه له دهرهوهی دهرگای بهههشت پێیانی وت لهم داره بخۆن وه ئهگهر لێی بخۆن ئێوه ئیتر بۆ ههمیشهیی ئهژین، فێڵی لێ كردن و وهسوهسهی بۆ دروست كردن [ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ] خوای گهوره ئهمری كرد ئهی ئادهم لهگهڵ حهوادا دابهزنه سهر زهوی و له بهههشت دهرچن وه له نهوهكانی تۆدا ههندێكتان ئهبن به دوژمنی ههندێكی ترتان [ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٣٦) ] لهسهر زهویشدا نیشتهجێ ئهبن وه ئهوهی كه پێویست بكات له خواردن و خواردنهوهو جل و بهرگ و پۆشاك بۆتان ههیه تا كاتی مردن یاخود تا ڕۆژی قیامهت.