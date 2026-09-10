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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Báqara Ayah 35
Al-Báqara
35
2:35
وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شيتما ولا تقربا هاذه الشجرة فتكونا من الظالمين ٣٥
وَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَـٰذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّـٰلِمِينَ ٣٥
وَقُلۡنَا
ﲤ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﲥ
ٱسۡكُنۡ
ﲦ
أَنتَ
ﲧ
وَزَوۡجُكَ
ﲨ
ٱلۡجَنَّةَ
ﲩ
وَكُلَا
ﲪ
مِنۡهَا
ﲫ
رَغَدًا
ﲬ
حَيۡثُ
ﲭ
شِئۡتُمَا
ﲮ
وَلَا
ﲯ
تَقۡرَبَا
ﲰ
هَٰذِهِ
ﲱ
ٱلشَّجَرَةَ
ﲲ
فَتَكُونَا
ﲳ
مِنَ
ﲴ
ٱلظَّٰلِمِينَ
ﲵ
٣٥
ﲶ
Dije: “¡Oh, Adán! Habita con tu esposa el Paraíso, y coman de su abundancia cuanto deseen, pero no se acerquen a este árbol, porque si lo hacen se convertirán ambos en transgresores”.
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