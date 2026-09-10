[ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ] خوای گهوره فهرمووی: ئهی ئادهم خۆت و حهوای خێزانت نیشتهجێ بن له بهههشتدا به ویستی خۆتان ژیانێكی خۆش بهسهر بهرن ویستتان له چیه له بهههشتدا بیخۆن بهبێ ماندوو بوون بهڵام لهم داره نزیك نهكهونهوه كه ئایا ئهو داره ترێ بووه یاخود گهنم بوو یان ههنجیر بووه یان ههر شتێكی تر بێت دارێك بووهو باس نهكراوه [ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٥) ] لهبهر ئهوهی ئهگهر لهو داره نزیك ببنهوهو لهو داره بخۆن ئهوه زوڵم و ستهم له نهفسی خۆتان ئهكهن.