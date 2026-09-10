Аллах повелел Адаму перечислить названия творений и предметов, которые не смогли перечислить ангелы, когда Аллах предложил им сделать это. Адам исполнил веление Господа, и ангелы убедились в его превосходстве и мудрости, ради которой Всеведущий и Премудрый Творец пожелал установить на земле наместника. Аллах же сказал: «Разве Я не говорил вам, что Мне известно все сокровенное на небесах и на земле? Разве Я не говорил вам, что ведаю обо всем, что вы совершаете явно и что скрываете?» Под сокровенным подразумевается все, что мы не видим и не можем созерцать. И если Аллаху известно сокровенное, то Ему тем более известно все явное и очевидное.