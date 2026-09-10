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Tafsir Fathul Majid Tafsir: Al-Báqara Ayah 31
Al-Báqara
31
2:31
وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملايكة فقال انبيوني باسماء هاولاء ان كنتم صادقين ٣١
وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَـٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنۢبِـُٔونِى بِأَسْمَآءِ هَـٰٓؤُلَآءِ إِن كُنتُمْ صَـٰدِقِينَ ٣١
وَعَلَّمَ
ﱠ
ءَادَمَ
ﱡ
ٱلۡأَسۡمَآءَ
ﱢ
كُلَّهَا
ﱣ
ثُمَّ
ﱤ
عَرَضَهُمۡ
ﱥ
عَلَى
ﱦ
ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﱧ
فَقَالَ
ﱨ
أَنۢبِـُٔونِي
ﱩ
بِأَسۡمَآءِ
ﱪ
هَٰٓؤُلَآءِ
ﱫ
إِن
ﱬ
كُنتُمۡ
ﱭ
صَٰدِقِينَ
ﱮ
٣١
ﱯ
[Dios] enseñó a Adán los nombres de todas las cosas, luego se las mostró a los ángeles y dijo: “Díganme sus nombres, si es que dicen la verdad”.
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